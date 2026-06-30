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Langfristige Miete von Condos in Cankaya, Türkei

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Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff in Cankaya, Türkei
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/4
In der Mahmut Yesari Street, einer der renommiertesten und begehrtesten Wohnstraßen in Çanka…
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