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Miete Häuser pro Tag in Bodrum, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
Unser Projekt, in Ortakent nur wenige Schritte vom Meer entfernt, ist für ein entspanntes un…
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Villa 7 zimmer in Bodrum, Türkei
Villa 7 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Villa 6+1 in der Nähe von YalykavakDie Mindestmietdauer beträgt 1 Monat.Die Villa ist komple…
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Haus 6 zimmer in Bodrum, Türkei
Haus 6 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Modern villa with direct access to the sea as part of Mett Hotel & Beach Resort Bodrum 5★An …
$2,250
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