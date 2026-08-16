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Duplexes am Meer in Schwarzmeerregion, Türkei

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Trabzon
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2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 7 zimmer in Ortahisar, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen mit Terrassen in ruhiger und komfortabler Lage in Trabzon Yalıncak Die Wohnungen b…
$415,269
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Doppelhaus 7 zimmer in Akçaabat, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Akçaabat, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Stockwerk 17/17
Großzügige Maisonette-Wohnung im Panorama 61-Projekt in Trabzon Akçaabat Dieses elegante Pro…
$356,275
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Immobilienangaben in Schwarzmeerregion, Türkei

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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