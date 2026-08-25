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Duplexes in Beyoglu, Türkei

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Doppelhaus 3 zimmer in Beyoglu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Beyoglu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen in einem Projekt mit horizontaler Architektur in İstanbul Beyoğlu Das Projekt mit …
$988 087
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