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Geschäft 131 m² in Beylikduzu, Türkei
Geschäft 131 m²
Beylikduzu, Türkei
Fläche 131 m²
Etagenzahl 9
Geschäfte in einem Freiluftbasar mit und ohne Mieter in İstanbul Die Geschäfte befinden sich…
$500,868
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Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale. in Beylikduzu, Türkei
Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale.
Beylikduzu, Türkei
Fläche 196 m²
Zwei Geschäfte von 91 m2 und 105 m2 sind in einem Wohnkomplex zum Erhalt der türkischen Staa…
$420,000
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