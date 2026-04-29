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Geschäft 84 m² in Bayraklı, Türkei
Geschäft 84 m²
Bayraklı, Türkei
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/47
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Geschäft 63 m² in Bayraklı, Türkei
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