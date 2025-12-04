Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Reihenhaus mit Garten kaufen in Antalya, Türkei

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Alanya, Türkei
Reihenhaus
Alanya, Türkei
Fläche 91 m²
Ein einzigartiges Projekt von Townhaus in Alanya P> Ort: Ein Resortbereich von 8 km vom Alan…
$299,613
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus 3 zimmer in Alanya, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Immobilienangaben in Antalya, Türkei

