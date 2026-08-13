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Wohnimmobilien in Amasra, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Amasra, Türkei
Bungalow
Amasra, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
$67,969
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