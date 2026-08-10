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Geschäft 500 m² in Altınova, Türkei
Geschäft 500 m²
Altınova, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 1/3
Büros und Geschäfte im Geschäftszentrum an der Hauptstraße in Yalova Yalova wird häufig aufg…
$811,587
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Geschäft 81 m² in , Türkei
Geschäft 81 m²
, Türkei
Fläche 81 m²
Stockwerk 1/2
Geschäft mit großer Nutzfläche in der Nähe der Brücke in Kaytazdere Yalova ist aufgrund sein…
$195,178
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