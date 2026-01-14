Wohnkomplex The Silan at Cherngtalay – Phuket

Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*

Für wen es ist:

Ideal für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe im geschäftigen Phuket suchen. Das Projekt eignet sich sowohl für Familien als auch für Investoren, die nach hohen Renditen suchen.

Über den Standort:

Liegt im Herzen von Thalang, in der Nähe der Strände Bangtao und Layan. Bequemer Zugang zu kulturellen Attraktionen und Infrastruktur, darunter Laguna Golf, Porto de Phuket und Boat Avenue.

Über das Projekt:

Elegante 2-Zimmer-Eigentumswohnungen mit einer Größe von 50 m² zum Preis von 3.990.000 THB. Großzügige Grundrisse, modernes Design, AI Smart Condo-Technologien für maximalen Komfort. Projektfertigstellung im Jahr 2024.

Ausstattung:

Swimmingpool, angelegter Garten, Starbucks, Orchid Lounge, Restaurant, luxuriöse Rezeption, AI Smart Condo-Technologien, Parkplatz, Sicherheit, Fitness, Videoüberwachung.

Investitionsattraktivität:

Hohes Wertsteigerungspotenzial dank erstklassiger Lage und entwickelter Infrastruktur. Das Projekt kombiniert Komfort für dauerhaften Wohnsitz und Attraktivität für Touristen und ist daher ideal zur Vermietung geeignet.

Top-3-Funktionen:

Atemberaubendes Design und erstklassige Infrastruktur. Perfekte Lage in der Nähe beliebter Orte. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Tickets erhalten Sie beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket ab 100.000 USD.