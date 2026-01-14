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Wohnkomplex The Silan at Cherngtalay – Phuket

Choeng Thale, Thailand
von
$109,288
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ID: 21940
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1006850000
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 11.12.24

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Choeng Thale
  • Adresse
    4030

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Über den Komplex

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Für wen es ist:
Ideal für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe im geschäftigen Phuket suchen. Das Projekt eignet sich sowohl für Familien als auch für Investoren, die nach hohen Renditen suchen.

Über den Standort:
Liegt im Herzen von Thalang, in der Nähe der Strände Bangtao und Layan. Bequemer Zugang zu kulturellen Attraktionen und Infrastruktur, darunter Laguna Golf, Porto de Phuket und Boat Avenue.

Über das Projekt:
Elegante 2-Zimmer-Eigentumswohnungen mit einer Größe von 50 m² zum Preis von 3.990.000 THB. Großzügige Grundrisse, modernes Design, AI Smart Condo-Technologien für maximalen Komfort. Projektfertigstellung im Jahr 2024.

Ausstattung:
Swimmingpool, angelegter Garten, Starbucks, Orchid Lounge, Restaurant, luxuriöse Rezeption, AI Smart Condo-Technologien, Parkplatz, Sicherheit, Fitness, Videoüberwachung.

Investitionsattraktivität:
Hohes Wertsteigerungspotenzial dank erstklassiger Lage und entwickelter Infrastruktur. Das Projekt kombiniert Komfort für dauerhaften Wohnsitz und Attraktivität für Touristen und ist daher ideal zur Vermietung geeignet.

Top-3-Funktionen:

  1. Atemberaubendes Design und erstklassige Infrastruktur.
  2. Perfekte Lage in der Nähe beliebter Orte.
  3. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 50.0
Preis pro m², USD 2,278 – 2,290
Wohnungspreis, USD 119,040

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Choeng Thale, Thailand

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