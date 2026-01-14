Villa Botanica Ocean Valley Villas

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Ideal für:

Das Projekt Botanica Ocean Valley Villas ist perfekt für diejenigen, die im Einklang mit der Natur leben möchten, ohne auf Komfort und Luxus zu verzichten. Es ist eine ideale Wahl für Familien und Investoren, die Exklusivität und Ruhe schätzen.

Über den Standort:

Das Projekt liegt an der Nordostküste von Phuket in der Gegend von Ao Po und bietet Abgeschiedenheit und einen atemberaubenden Meerblick. Nur 25 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt ist diese Gegend für ihre natürliche Schönheit und Ruhe abseits der Touristenmassen bekannt.

Über das Projekt:

Botanica Ocean Valley Villas ist eine exklusive Gemeinschaft luxuriöser Villen mit 4 oder 5 Schlafzimmern. Das Projekt bietet Villen von 625 bis 1.341 m² auf Grundstücken von 1.143 bis 1.818 m² mit modernem Design, privaten Pools und wunderschönen Gärten. Das Projekt wird gemeinsam mit Tonino Lamborghini entwickelt.

Ausstattung:



Privater Pool

Klimaanlage

Einbauschränke

Komplett ausgestattete Küchen

Landschaftsgärten

Parkplatz

Sicherheitssystem

Grillbereich

Investitionsattraktivität:

Botanica Ocean Valley Villas bietet aufgrund seiner einzigartigen Lage, der hochwertigen Bauweise und der prestigeträchtigen Partnerschaft mit Tonino Lamborghini ein hohes Wertsteigerungspotenzial für die Immobilie. Hervorragende Infrastruktur und Nähe zu wichtigen Einrichtungen sorgen für stabile Mieteinnahmen.

Top 3 Merkmale:

Partnerschaft mit Tonino Lamborghini, eine Garantie für Prestige und Qualität. Herrlicher 360-Grad-Meerblick. Die perfekte Mischung aus Moderne und Natur in jedem Aspekt des Designs.

Kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular oder rufen Sie uns an und wir beantworten alle Ihre Fragen!

*Kostenlose Tickets beim Kauf einer beliebigen Immobilie bei uns auf der Insel Phuket, ab 100.000 $.