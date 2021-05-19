Wohnkomplex New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Eine exklusive Strand entkommen nur 100 Meter vom Ufer entfernt, mit luxuriösen 4-Zimmer-Villen mit 5 Bädern, jedes Schlafzimmer eine Master-Suite. Entwickelt für Familienleben und High-End-Verleih bietet die Villa eine Spa-Ecke, Infinity-Pool und Panoramablick auf das Meer.
Jedes Detail ist für Komfort und Stil gefertigt und verbindet moderne Eleganz mit tropischem Charme – nur wenige Schritte von Stränden, Restaurants und täglichen Bequemlichkeiten entfernt.
Eigenschaften:
Abschluss - 2. Quartal 2027.Ausstattung und Ausstattung im Haus
Im ruhigen südlichen Teil von Lamai, 100 Meter vom Strand entfernt, verbindet das Projekt tropischen Luxus und Komfort: