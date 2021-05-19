  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Lamai
  4. Wohnkomplex New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Wohnkomplex New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Lamai, Thailand
von
$521,146
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27429
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2473942
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Surat Thani
  • Dorf
    Lamai

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Eine exklusive Strand entkommen nur 100 Meter vom Ufer entfernt, mit luxuriösen 4-Zimmer-Villen mit 5 Bädern, jedes Schlafzimmer eine Master-Suite. Entwickelt für Familienleben und High-End-Verleih bietet die Villa eine Spa-Ecke, Infinity-Pool und Panoramablick auf das Meer.

Jedes Detail ist für Komfort und Stil gefertigt und verbindet moderne Eleganz mit tropischem Charme – nur wenige Schritte von Stränden, Restaurants und täglichen Bequemlichkeiten entfernt.

Eigenschaften:

  • Lagerraum
  • geräumiges Schwimmbad
  • Garten
  • Parkplatz

Abschluss - 2. Quartal 2027.

Ausstattung und Ausstattung im Haus
  • Klimaanlage
  • Vorinstallation von Solarpaneelen
  • Möblierte Badezimmer
Lage und Infrastruktur in der Nähe

Im ruhigen südlichen Teil von Lamai, 100 Meter vom Strand entfernt, verbindet das Projekt tropischen Luxus und Komfort:

  • 1 Minute nach Lamai Beach
  • 1 Minute Makro & Tesco Lotus
  • 4 Minuten nach Lamai International Schools
  • 4 Minuten zu Wat Lamai & lokalen Märkten
  • Umgeben von ruhigen Natur- und Wellnesszentren

Standort auf der Karte

Lamai, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thailand
von
$1,21M
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet area, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$274,450
Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thailand
von
$245,771
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$323,789
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,392
Sie sehen gerade
Wohnkomplex New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$521,146
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thailand
von
$171,271
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
3 Immobilienobjekte 3
Das neue luxuriöse Projekt unter der Kontrolle von Radisson unter dem Gehweite des Bang Tao Beach Das neue Projekt befindet sich auf dem Bang Tao neben dem malerischen Gebiet von Laguna. Hier sind luxuriöse 5-Sterne-Hotels von üppigen grünen Feldern für Golf- und stilvolle Yachtclubs umgeb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Choeng Thale, Thailand
von
$955,211
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 131 m²
1 Immobilienobjekt 1
Laguna Beachside Wohnanlage, Phuket ist ein modernes und stilvolles Projekt, nur 200 Meter vom berühmten Bangtao Beach entfernt, in einer der renommiertesten Gegenden von Phuket. Der Komplex bietet gemütliche Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, die ideal für Wohnen und Entspannen sind.Projektm…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$100,332
Der Komplex liegt 400 Meter vom Nai Yang Beach entfernt und ist eines der besten Projekte in der Gegend. Insgesamt verfügt der Komplex über 6 siebengeschossige Wohngebäude, und es gibt auch ein separates Parkhaus. Das Projekt bietet 814 Wohnungen verschiedener Arten:28 m2 — 1 Schlafzimmer35 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen