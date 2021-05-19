Wohnkomplex New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand

Eine exklusive Strand entkommen nur 100 Meter vom Ufer entfernt, mit luxuriösen 4-Zimmer-Villen mit 5 Bädern, jedes Schlafzimmer eine Master-Suite. Entwickelt für Familienleben und High-End-Verleih bietet die Villa eine Spa-Ecke, Infinity-Pool und Panoramablick auf das Meer.

Jedes Detail ist für Komfort und Stil gefertigt und verbindet moderne Eleganz mit tropischem Charme – nur wenige Schritte von Stränden, Restaurants und täglichen Bequemlichkeiten entfernt.

Eigenschaften:

Lagerraum

geräumiges Schwimmbad

Garten

Parkplatz

Abschluss - 2. Quartal 2027.

Klimaanlage

Vorinstallation von Solarpaneelen

Möblierte Badezimmer

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Im ruhigen südlichen Teil von Lamai, 100 Meter vom Strand entfernt, verbindet das Projekt tropischen Luxus und Komfort: