  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Xirivella
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Xirivella, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Xirivella, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Xirivella, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 126 m²
$281,667
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Xirivella, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xirivella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Xirivella 1. Stock. Gebäude ohne Aufzug 3 Schlafzimmer 1 …
$89,985
Eine Anfrage stellen
