Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Torrevieja
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Torrevieja, Spanien

;
penthäuser
341
1 Zimmer
303
2 Zimmer
1275
3 Zimmer
682
Zeig mehr
26 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$258,909
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$325,948
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Moderne 1 und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Terrassen im Zentrum von Torrevieja Dies…
$369,870
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
3-Zimmer-Wohnung direkt am Strand von Playa del Cura in Torrevieja. Apartment mit 3 Schlafzi…
$389,479
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Mata, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Mata, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Geräumiges Apartment im ersten Stock mit direktem Meerblick. Das Hotel liegt in La Playa de …
$425,055
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Torrevieja Diese Wohnu…
$341,377
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Torrevieja Diese Wohnu…
$517,952
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Wohnen am Meer war noch nie so real. Wir präsentieren dieses spektakuläre Haus direkt am Str…
$389,628
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Luxuswohnungen mit 2 bis 4 Schlafzimmern und Meerblick in La Mata Dieser Boutique-Wohnkomple…
$650,063
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/4
Modernes Strand-Penthouse mit Dachterrasse und Gemeinschaftspool, nur 200 Meter vom Meer ent…
$393,516
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/2
Fantastisches Dachgeschoss-Maisonette-Haus mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Se…
$370,877
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 5/5
Exquisites Strand-Penthouse mit atemberaubendem Meerblick, großzügiger Terrasse und Pool in …
$622,681
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 zimmer in La Mata, Spanien
Penthouse 4 zimmer
La Mata, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 6/6
High-End-Luxus-Strand-Penthouse mit Meerblick, großer Dachterrasse und Pool nur 100 Meter vo…
$1,09M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Strandnähe in Torrevieja Diese Wohnu…
$276,633
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
Luxuriöse Maisonette in der obersten Etage mit einer großen Dachterrasse, einem Gemeinschaft…
$366,226
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Apartment mit 2 Schlafzimmern direkt am Strand in Punta Prima. Luxusapartment mit 2 Schlafzi…
$558,059
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
2-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Meeres in Punta Prima. Luxusapartment mit 2 Schlafzimmern, …
$462,724
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Strandnahes Anwesen mit Garten oder Solarium, Garage, 3 Swimmingpools, Fitnessbereich und Ki…
$436,862
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 4
Modernes Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und herrlichem Meerblick in St…
$461,802
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1
Luxus-Strandapartment mit Meerblick, großer Terrasse und Gemeinschaftspool nur 100 Meter vom…
$491,448
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumige Wohnung auf der zweiten Linie von Acequión Beach in Torrevieja. Wir präsentieren e…
$182,833
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Luxuswohnungen mit 2 bis 4 Schlafzimmern und Meerblick in La Mata Dieser Boutique-Wohnkomple…
$713,344
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Stockwerk 5/5
City Beach Penthouse mit großem Dach, Meerblick, Pool und Sauna nur 200 Meter am Strand von …
$369,210
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Erdgeschosswohnung mit Garten, Pool, Fitnessraum und Außenbar in einer hochwertigen und gesc…
$328,990
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/5
Wunderschönes Strandapartment mit gemeinschaftlicher Dachterrasse und Pool in perfekter Lage…
$333,673
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 4 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Neubauwohnungen in innovativem Projekt nahe dem Meer in Torrevieja Willkommen in den neue…
$305,991
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen