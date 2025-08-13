Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Sierra de las Nieves, Spanien

3 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Ojen, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Ojen, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Townhouse with 4 bedrooms, with bathrooms, guest toilet, kitchen, living room, cinema, two p…
$2,40M
Villa in Istan, Spanien
Villa
Istan, Spanien
Fläche 300 m²
Neue Entwicklung: Preise von €   1.690.000 bis €   1.690.000. [Böden: 4 - 4] [Bäder: 4 - 4] …
$1,68M
Reihenhaus in Ojen, Spanien
Reihenhaus
Ojen, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wunderschönes Stadthaus in den meisten Luxuslokalen von Marbella - Sierra Blanca. Urbani…
$1,20M
Immobilienangaben in Sierra de las Nieves, Spanien

