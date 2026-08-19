Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Sierra de las Nieves
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Sierra de las Nieves, Spanien

;
2 Zimmer
5
3 Zimmer
12
18 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ojen, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 149 m²
Exklusives privates Wohndorf bestehend aus nur 44 Luxushäusern mit herrlichem Meerblick. Es …
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Istan, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Istan, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Dieses neue Wohnprojekt in Istana, Malaga, bietet 24 exklusive Apartments mit Blick auf den …
$673,786
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ojen, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Exklusives privates Wohndorf bestehend aus nur 44 Luxushäusern mit herrlichem Meerblick. Es …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Istan, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Istan, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Eine neue Entwicklung ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, in der Sierra de las Nieves, an den Häng…
$672,397
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Studio 3 Schlafzimmer in Istan, Spanien
Studio 3 Schlafzimmer
Istan, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Neue Entwicklung ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES, in der Sierra de las Nieves, an den Hängen vo…
$692,190
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ojen, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 132 m²
Exklusives privates Wohndorf bestehend aus nur 44 Luxushäusern mit herrlichem Meerblick. Es …
$1,12M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Istan, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Istan, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Lebensstil in diesem neuen Komplex in Sierra de las Nieves in…
$722,747
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ojen, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Entdecken Sie eine exklusive Sammlung von 14 Doppelwohnungen auf der ersten Linie vom renomm…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Istan, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Istan, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN ISTAN, NEAR MARBELLA New Build Entwicklung in der Sierra …
$597,808
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ojen, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
PRICE REDUCTION! 3 levels apartment in luxury complex Meisho Hills, Sierra Blanca. Two bedro…
$929,846
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Istan, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Istan, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD TOWNHOUS IN ISTAN, NEAR MARBELLA Neue Entwicklung in der Sierra de las Nieves, i…
$719,692
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses stilvolle Apartment mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, darunter ein luxuriöses en-suit…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Istan, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Istan, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Die neue Wohnanlage in Istán besteht aus 22 Wohngebäuden mit 1 und 2 Schlafzimmern, in drei …
$315,736
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Istan, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Istan, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN ISTAN, NEAR MARBELLA New Build Entwicklung in der Sierra …
$673,260
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
IMPRESSIVE NEUE ENTWICKLUNG Beeindruckende neue Entwicklung mit 2 und 3 Schlafzimmer Wohnun…
$922,830
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Entdecken Sie Ihren Traum Home: Luxusvilla in La Mairena Ein schöner Ort mit unübertroffene…
$986,674
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
IMPRESSIVE NEUE ENTWICKLUNG Beeindruckende neue Entwicklung mit 2 und 3 Schlafzimmer Wohnun…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ojen, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
NEUE ENTWICKLUNG IN PALO ALTO Eine Entwicklung von 60 Wohnungen und Penthouses auf dem höch…
$986,674
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Sierra de las Nieves, Spanien

mit Terrasse
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen