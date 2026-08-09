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Villen in Maresme, Spanien

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Sant Andreu de Llavaneres
3
17 immobilienobjekte total found
Villa in Teia, Spanien
Villa
Teia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einer der ruhigsten und begehrtesten Wohngegenden von Teia gelegen, bietet dieses exklusi…
$2,85M
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Villa in Santa Susanna, Spanien
Villa
Santa Susanna, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 445 m²
Designer Villa mit hochwertigen Materialien. Seine privilegierte Lage ermöglicht es Ihnen, u…
$1,36M
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Villa in Calella, Spanien
Villa
Calella, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Exklusives Haus in Calella Dieses eindrucksvolle, 2006 erbaute Zweifamilienhaus bietet eine …
$741,268
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
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Villa in Vilassar de Dalt, Spanien
Villa
Vilassar de Dalt, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 386 m²
Dieses elegante, moderne Einfamilienhaus in einer der besten Gegenden von Vilassar de Dalt k…
$1,51M
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Villa in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 755 m²
Elegante mediterrane Villa mit Meerblick und eigenem ParkEine einzigartige Premium-Residenz …
$7,08M
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Villa 8 zimmer in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa 8 zimmer
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 675 m²
Elegante Villa in Sant Andreu de Llavaneres in der Nähe von Natur und Meer Sant Andreu de Ll…
$4,66M
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Villa in Sant Pol de Mar, Spanien
Villa
Sant Pol de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 641 m²
Eine wirklich einzigartige Immobilie, in der Privatsphäre, atemberaubender Meerblick und pri…
$2,05M
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Villa in Alella, Spanien
Villa
Alella, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 639 m²
Villa im klassischen Stil in der Elite Urbanisierung von Can Teixidó in der Stadt Aleia an d…
$1,86M
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Villa in Mataro, Spanien
Villa
Mataro, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 648 m²
Anwesen von 1917 in der Gegend von Mataro an der Küste von Marezme. Die Entfernung zum Zentr…
$6,68M
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Villa in Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Villa
Sant Andreu de Llavaneres, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 463 m²
Beeindruckendes zweistöckiges Einfamilienhaus in der renommierten Wohngegend von Sant Andreu…
$2,85M
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Villa in Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Villa zur Renovierung an der Küste von Marezme mit unglaublichem Meerblick in der Stadt Sant…
$3,20M
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Villa in Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
The magnificent villa made in a modern design is located in Sant Vicent del Montalt on a pri…
$1,95M
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Villa in Sant Cebria de Vallalta, Spanien
Villa
Sant Cebria de Vallalta, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 313 m²
Haus in Vistamar Urbanisierung von San Sebria de Valhalta an der Costa Marezme. Die Gesamtfl…
$522,860
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Villa in Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Modern villa with pool is located in a calm and secluded place, has 5 bedrooms, its own pool…
$1,95M
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Villa in Sant Pol de Mar, Spanien
Villa
Sant Pol de Mar, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Schönes Haus in Sagaro. Die Fläche des Hauses ist 370 m2, die Fläche des Grundstücks ist 600…
$917,910
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Villa in Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Villa
Sant Vicenc de Montalt, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 321 m²
Neubau in San Vicens de Montalt Villa, auf einem Grundstück von fast 900 m2, das Haus besetz…
$2,54M
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Immobilienangaben in Maresme, Spanien

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