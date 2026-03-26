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Villen mit Swimmingpool in La Axarquia, Spanien

Nerja
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Villa 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Schlichte, geräumige Villa mit großzügigem offenem Wohnraum, privatem Garten und Keller in e…
$458,528
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Immobilienangaben in La Axarquia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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