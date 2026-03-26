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Stadthäuser mit Terrasse in La Axarquia, Spanien

Torrox
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Velez Malaga
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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Erstaunliches Stadthaus mit spektakulärem Meerblick, einer großen, sonnenverwöhnten Terrasse…
$517,810
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 122 m²
Elegantes Stadthaus mit meerblickenden Terrassen, hochwertigen Ausstattungen und privaten Gä…
$448,460
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Reihenhaus 5 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Fantastisches Stadthaus am Meer mit großzügigen Terrassen, Gemeinschaftspool und privatem Pa…
$468,537
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OneOne
Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
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Immobilienangaben in La Axarquia, Spanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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