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Penthäuser mit Terrasse in La Axarquia, Spanien

Rincon de la Victoria
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Velez Malaga
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Torrox
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4 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Ein faszinierendes Penthouse mit atemberaubendem Meeresblick, einem erstklassigen Fitnessstu…
$560,181
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Penthouse 4 zimmer in Rincon de la Victoria, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Rincon de la Victoria, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2
Luxuspenthouse mit privater Panoramaterrasse auf dem Dach, einem Infinity-Pool und einem ers…
$480,762
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Penthouse 2 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 99 m²
Stockwerk 5
Außergewöhnliches Penthouse mit einer großzügigen Terrasse, Zugang zum Pool und schönen Gärt…
$302,768
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Penthouse 4 zimmer in Velez Malaga, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Velez Malaga, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses, großzügiges Duplex-Apartment im obersten Stockwerk mit Dachterrasse und Gemeinsc…
$321,499
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Immobilienangaben in La Axarquia, Spanien

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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