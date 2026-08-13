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Villen in Guimar, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Guaza, Spanien
Villa
Guaza, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Prächtiges Landgut in Güímar zu verkaufen. Dieses fast 100 Jahre alte kanarische Haus mit 14…
$346,832
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