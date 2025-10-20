Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Elx Elche
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Elx Elche, Spanien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in la Marina, Spanien
Reihenhaus
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 143 m²
Stadthaus in der Nähe des Meeres in La Marina - AS119351 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Teppi…
$596,613
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Elx Elche, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen