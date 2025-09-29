Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Spanien
  3. el Baix Vinalopo
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in el Baix Vinalopo, Spanien

Santa Pola
20
Elx Elche
21
2 immobilienobjekte total found
Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 109 m²
VILLA AM UFER DER PINET STRÄNDE! Villa in einem Wohnanlage am Strand von Pinet, neben der …
$699,006
Villa in la Marina, Spanien
Villa
la Marina, Spanien
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Luxusvillen in der Nahe des Strandes an der Costa Blanca Willkommen zu einer exklusiven Pro…
$622,373
