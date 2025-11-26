Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Schwimmbad

Bungalows mit Swimmingpool in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

San Pedro del Pinatar
87
Los Alcazares
33
Torre-Pacheco
24
Cartagena
6
Zeig mehr
Bungalow Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in San Pedro del Pinatar, Spanien
Bungalow
San Pedro del Pinatar, Spanien
🌴 Bungalow in San Pedro del Pinatar from 179,900 €📍 To the sea – 3.5 km | To Murcia airport …
$210,872
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Campo de Cartagena y Mar Menor, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen