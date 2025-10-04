Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Cádiz
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Cádiz, Spanien

gewerbeimmobilien
11
2 immobilienobjekte total found
Hotel 4 986 m² in Olvera, Spanien
Hotel 4 986 m²
Olvera, Spanien
Fläche 4 986 m²
Stockwerk 3/3
A rare chance to acquire a fully operational hotel in Olvera, one of the most picturesque “P…
$8,79M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Hotel 160 m² in Tarifa, Spanien
Hotel 160 m²
Tarifa, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 160 m²
Im Erdgeschoss des Parque Feria-Gebäudes befindet sich dieses Boutique-Hostel .Es verfügt üb…
$488,138
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen