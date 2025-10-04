Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Bejar
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Bejar, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 4 084 m² in Bejar, Spanien
Gewerbefläche 4 084 m²
Bejar, Spanien
Fläche 4 084 m²
Möglichkeit, ein Gewerbegelände in der Stadt Béjar (Salamanca) mit einer großen Fläche und e…
$2,85M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Inmobiliaria Casamayor
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen