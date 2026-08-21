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Villen am Meer in Altea, Spanien

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10 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, Garten, großen Terrassen und herrlichem Panoramablick auf …
$1,91M
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 286 m²
Stockwerk 3/3
Villa mit Meerblick in der Nähe von Strand und Golfplätzen in Altea Diese Villa liegt in der…
$2,04M
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Villa in Altea, Spanien
Villa
Altea, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
3 Schlafzimmer, 5 BadezimmerBebaute Fläche: 560 m2Nützliche Fläche: 373 m2Grundstücksgröße: …
$1,98M
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Villa 6 zimmer in Altea, Spanien
Villa 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 470 m²
Wir präsentieren Ihnen eine moderne Superior Villa in einer der exklusivsten Gegenden Alteas…
$2,60M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 530 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Luxusvilla mit großzügigen Terrassen und atemberaubendem Meerblick in traumhafter …
$2,45M
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Villa 6 zimmer in Altea, Spanien
Villa 6 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 405 m²
Etagenzahl 3
Atemberaubende Villa mit privatem Pool. Großer Garten, große Terrassen in Premium-Bereich mi…
$3,11M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 512 m²
Spektakuläre Villa mit atemberaubendem Meerblick, privatem Pool und sonnenbeschienener Terra…
$2,53M
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Villa 9 zimmer in Altea, Spanien
Villa 9 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 417 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige, möblierte Großvilla mit atemberaubendem Panoramablick aufs Meer und Pool in p…
$1,31M
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Villa 5 zimmer in Altea, Spanien
Villa 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Superior-Villa mit privatem Pool, Garten, großen Terrassen und herrlichem Panoramablick auf …
$1,89M
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Superior Villa mit modernem Design, Infinity-Pool und herrlichem Panoramablick auf…
$2,13M
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