Wohnkomplex RANTA RESIDENCE

UNTIL THE END of MARCH, THE PROMOTION OFFERS A DISCOUNT ON APARTMENTS FROM 5 bis 15% + A STORAGE ROOM AS A GIFT!

INVESTITIONSPRICE INCREASE - 20% !!!

Das Studioprojekt Intercolumnium besteht aus 14 vierstöckigen Gebäuden, die mit Stein- und monolithischer Bautechnik gebaut werden.

Die Fassaden der Häuser sind in einem einzigen architektonischen Stil mit natürlichen Materialien und dekorativen Platten, unterschiedlich in Farbe und Textur. Die vorderen Gruppen und Hallen sind mit Designer-Oberflächen in natürlichen Farbtönen mit natürlichen Materialien verziert.

Rollstuhlplätze sind für Anwohner in jedem Vorraum, einen Fahrradabstellplatz im Erdgeschoss und Abstellräume vorgesehen.

Das Projekt bietet originelle funktionale Layouts von 1-Zimmer- bis 3-Zimmer-Wohnungen mit geräumigen Küchen und Badezimmern mit Fenstern, Ankleideräumen.

Es gibt Duplex-Wohnungen mit 5-Meter-Fenster und Apartments mit einem zweiten Licht, und im 1. Stock gibt es Stadtvillen mit einem separaten Eingang, Terrasse und Garten.

44 Apartments haben einen besonderen Blick.

Sie sind zur Miete mit White Box Trimm, Deckenhöhen von 3 Metern und erweiterten Fenstern.

Das Landschaftsbauprojekt wurde vom Landschaftsstudio L.BURO entwickelt.

Es gibt 3 Gehgassen, ein Amphitheater, einen Freiluft-Coworking Space, Erholungsgebiete, Spielplätze, einen Herdbereich, Skulpturen und Kräutergärten, einen Grillpavillon und ein aquatisches Kunstobjekt auf dem Gebiet geschlossen von Autos.

Streetball, Workout-Bereich, Übungsausrüstung, sowie ein Tennisplatz auf dem Dach des Parkplatzes sind für Sport konzipiert. Im Innenhof des Komplexes befindet sich ein 24-Stunden-Video-Überwachungssystem, der über die Lobby zugänglich ist.

Die Wohnanlage verfügt über einen eigenen Kindergarten und eine Grundschule. Für Autobesitzer gibt es einen separaten beheizten Mehrebenenparkplatz mit rund um die Uhr Videoüberwachung mit der Möglichkeit, eine persönliche Ladestation für Elektrofahrzeuge zu installieren.

Der Wohnkomplex befindet sich in einer ökologisch sauberen Gegend in der Stadt Zelenogorsk. In der Nähe gibt es Geschäfte, Apotheken, Fitnessstudios, Cafés. Geschützte Gebiete wie der Shchuchyesee, der Lammin-Suo Swamp, die Haapala Naturlandschaft, der Lindulovskaya Grove und die Komarowski Küste sind innerhalb der Zugänglichkeit.

Der Golf von Finnland erreichen Sie mit dem Auto in 10 Minuten, 30 Minuten zu Fuß, 20 Minuten zur ZSD und 50 Minuten zur U-Bahn-Station Begovaya.

Finish : Saubere "White Box" DDU, MPCP, KP •

Es ist möglich, die Veredelung nur zugunsten von Ohne Veredelung Boden: Estrich, Bad — Abdichtung Wände: einfache Gips (außer für das Badezimmer)

Decken: ohne Finish Strom: Steckdosen, Schalter Sanitär: Heizkörper Andere: Zähler, autonome Rauchmelder, Metalleingangstür.