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Hüttendorf Lintulovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland
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07.08.26
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Neue Gebäude-ID auf Realting
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Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Rajon Wyborg
  • Stadt
    Pervomajskoe selskoe poselenie

Über den Komplex

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Ein Ferienhausdorf besser gesehen als beschrieben, und das ist FACT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des Karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner Infrastruktur.

Ein einzelner architektonischer Stil im Projekt wird zu einer natürlichen Fortsetzung der Natur, wo jedes Element der Verbesserung die Schönheit der Landschaft betont. Die Fassadenzäune sind in einem einzigen Stil gestaltet, die Straßen werden von modernen Lampen beleuchtet, und alle Kabellinien werden unter Tage verlegt - so dass nichts das Auge vom Horizont ablenkt.

Der Ort, wo der Look ruht
Die Landschaft hier wirkt für ein Gefühl der Tiefe: der Wald geht weg, das Grün ändert sich mit den Jahreszeiten, und der Raum um hält ein Gefühl von offenem Horizont und Ruhe.

Ein Park, den die ganze Familie liebt.
Der Park im Zentrum des Dorfes wurde geschaffen, um sich zu vereinen. Kinder oder Erwachsene, Liebhaber der aktiven Erholung oder meditativen Freizeit - jeder findet hier einen Platz der Stärke. Kommunizieren, bewegen, inspirieren!

Komfort auf jeder Bühne
Mit dem Entwickler "FACT" erhalten Sie nicht nur ein Grundstück, sondern ein aufgebautes Support-System - vom Zeitpunkt der Transaktion und dem gesamten Eigentum an Immobilien. Damit die Ästhetik, Bequemlichkeit und Wert der Hüttensiedlungen Jahr für Jahr erhalten wurden, die Servicefirma "FACT". Der Service sorgt für einen stabilen Betrieb von Engineering-Netzwerken und Infrastruktur, hält Bestellung auf dem Gebiet und bietet Kundenunterstützung, einschließlich durch eine bequeme mobile Anwendung. Das Community-Team ist verantwortlich für die Atmosphäre des Lebens in Projekten: organisiert Freizeit und Veranstaltungen, entwickelt eine gute Nachbarschaft und bildet eine lebendige, komfortable Gemeinschaft der Bewohner.

Mindestzeit auf der Straße, maximale Möglichkeiten
Jede Reise in die Stadt ist eine kleine Reise mit schönen Panoramas statt langweiligen Staus. Mehr tun, weniger müde werden und den Alltag genießen.
In einer 15-minütigen Autofahrt - die Ortschaft Zelenogorsk mit den Stränden des Golfs von Finnland, Wandergebiete in der Nähe des Wassers und eine entwickelte Infrastruktur von Erholung und Service.
In der Nähe befinden sich der Park of Culture and Recreation “Mischievous Squirrels”, der Reitclub “Northern Estate”, der Tennisplatz in Ilyichev, der Ausstellungspavillon des Yalkal Museum, das Erholungszentrum “Sunny Beach”, “View Ga”, “Greenwald Park” mit einem Seilpark, ein Bad und Restaurant-Komplex und viele andere.

Kontaktieren Sie uns, um Ihnen die Details des Kaufs zu sagen und die Show zu organisieren, einschließlich online. Manchmal wird der richtige Ort nicht lange gesucht. Sie werden ihn einfach erkennen.

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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russland

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