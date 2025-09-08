Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lissabon
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Lissabon, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
28 immobilienobjekte total found
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 264 m²
Die Brazil Residence ist ein einzigartiges Projekt, das die Raffinesse von Luxusimmobilien i…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Neue Wohnung 3 Schlafzimmer   in der Wohnanlage   Bel é Der m Riverside Complex befindet sic…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Neue Penha Longa Das Kondominium besteht aus 11 Villen, die jeweils mit einer Baufläche von …
$1,23M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Villa mit Meerblick in der Nähe von Praia da Araya Branca, Lorinha. In der   Eigentumswohnun…
$620,802
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 337 m²
Das Projekt auf dem Meer mit einem frontalen Blick ist eine luxuriöse Eigentumswohnung Villa…
$761,361
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Alcantara, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Alcantara, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Fantastische Maisonette mit 4 Schlafzimmern   in einer tollen Lage .Die Wohnung 2 verfügt üb…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 341 m²
Castelhana Residences ist ein neuer Komplex bestehend aus   von 6 Villen   Premium-Qualität …
$1,25M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 416 m²
Modernes Dorf mit Garten und Pool in einem neuen Komplex in der exklusiven Gegend von Cobre.…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Elegantes 3-Zimmer-Haus in einer der ruhigsten Gegenden von Estoril, nur wenige Minuten von …
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Villa in Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Quinta da Azenha befindet sich in Rio de Mouro, einer immer beliebter werdenden Gegend. grün…
$808,214
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 225 m ², komplett neu, mit 3 Parkplätzen, Terrasse mit einer Gesa…
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 227 m²
Villa 4 Triplex-Schlafzimmer mit einer Fläche von 227 m², mit 4 Parkplätzen, 2 Balkonen und …
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, eine Gesamtbaufläche von 282 qm, eine neue mit einem Garten, eine…
$2,40M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Die geräumige, zweigeschossige Ferienwohnung 238 m2 mit einer riesigen Terrasse und einem at…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 292 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, neu, 292 qm (Gesamtfläche ), mit einer Gesamtfläche von 102 qm und…
$2,85M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 310 m²
Diese Apartments befinden sich sehr gut in einem Gebäude am Ufer des Flusses   gehören zum  …
$2,06M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 261 m²
Haus mit 3 Schlafzimmern, einer Fläche von 213 Quadratmetern, 3 Etagen, mit einer Dachterras…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Neue Villa Duplex mit 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 176 qm, mit einem Garten u…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 288 m²
Geräumiges und elegantes Zuhause mit 3 Schlafzimmern in einem privaten Wohnhaus in Albarraqu…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Villa in Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Eine separate Villa im Bau mit modernen Linien auf einem Grundstück von 317 m2 mit privatem …
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
Separate zweistöckige Villa im Bau, im modernen Stil, mit einem Garten und einem beheizten P…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Ausgezeichnete Villa im modernen Stil, mit einem Garten und Pool, in einem Wohngebiet von Vi…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Villa in Oeiras, Portugal
Villa
Oeiras, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, neu, 185 qm, Gesamtfläche von 256 m2, eine Terrasse von 62 m2 und…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 322 m²
Moderne und luxuriöse Villa in wunderschöner Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf den …
$726,222
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Mafra, Portugal
Haus 5 zimmer
Mafra, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 2/2
Das Haus befindet sich in der Stadt Mafra. Mafra ist die Verwaltungshauptstadt der gleichnam…
$931,101
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 241 m²
Villa triplex 3 Schlafzimmer, neu, mit einer Gesamtfläche von 241 qm und einer Außenfläche v…
$1,38M
Eine Anfrage stellen

