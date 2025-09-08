Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lissabon
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Lissabon, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
6 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Neue Wohnung 3 Schlafzimmer   in der Wohnanlage   Bel é Der m Riverside Complex befindet sic…
$1,35M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Torre S ã o Rafael im Osten von Lissabon, Parque das Na ç õ es, die zu Ehren der Weltausstel…
$1,28M
Villa in Alcantara, Portugal
Villa
Alcantara, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 292 m²
Haus mit 5 Schlafzimmern, neu, 292 qm (Gesamtfläche ), mit einem Grundstück von 102 qm und 3…
$2,85M
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Marvila, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Marvila, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 99 m²
Loft Maisonette mit 1 Schlafzimmer, 99 qm. mit Parkplatz und einer Terrasse von 5 qm.in eine…
$606,746
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Die geräumige, zweigeschossige Ferienwohnung 238 m2 mit einer riesigen Terrasse und einem at…
$1,35M
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 310 m²
Diese Apartments befinden sich sehr gut in einem Gebäude am Ufer des Flusses   gehören zum  …
$2,06M
