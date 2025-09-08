Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Lissabon, Portugal

Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges modernes Haus mit riesigen Balkonen mit atemberaubendem   auf dem Meer und…
$1,63M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,58M
Herrenhaus 8 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Herrenhaus 8 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 2
Dieses herausragende Anwesen befindet sich im Naturpark Sintra-Cascais, der dank seiner viel…
$6,00M
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 322 m²
Moderne und luxuriöse Villa in wunderschöner Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf den …
$726,222
