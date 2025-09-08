Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Lissabon
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Golfplatz

Häuser in der Nähe des Golfclubs in Lissabon, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Zeig mehr
11 immobilienobjekte total found
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Neue Penha Longa Das Kondominium besteht aus 11 Villen, die jeweils mit einer Baufläche von …
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
$3,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 416 m²
Modernes Dorf mit Garten und Pool in einem neuen Komplex in der exklusiven Gegend von Cobre.…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Die Villa befindet sich in der Gegend des Resorts von Cascais, im Naturpark von Sintra Casca…
$2,17M
Eine Anfrage stellen
Villa in Sintra, Portugal
Villa
Sintra, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Quinta da Azenha befindet sich in Rio de Mouro, einer immer beliebter werdenden Gegend. grün…
$808,214
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 225 m ², komplett neu, mit 3 Parkplätzen, Terrasse mit einer Gesa…
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Neue Villa Duplex mit 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 176 qm, mit einem Garten u…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Villa in Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Eine separate Villa im Bau mit modernen Linien auf einem Grundstück von 317 m2 mit privatem …
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 322 m²
Moderne und luxuriöse Villa in wunderschöner Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf den …
$726,222
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Lissabon

villen
mansions
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen