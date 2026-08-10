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Duplexes in Lissabon, Portugal

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11 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Torre S ã o Rafael im Osten von Lissabon, Parque das Na ç õ es, die zu Ehren der Weltausstel…
$1,26M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Marvila, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Marvila, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 99 m²
Loft Maisonette mit 1 Schlafzimmer, 99 qm. mit Parkplatz und einer Terrasse von 5 qm.in eine…
$598,726
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Campo de Ourique, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Campo de Ourique, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Amoreiras   — einer der Bereiche mit der besten Lebensqualität in Lissabon, mit einem großen…
$1,03M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 186 m²
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Fläche 146,7 Quadratmeter.m, ein Balkon von 7,1 Quad…
$837,408
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Die Wohnung steht zum Verkauf komplett renoviert und ausgestattet, schlüsselfertig..Hohe Qua…
$866,882
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Sao Domingos de Rana, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Maisonette-Wohnung   mit 3 Schlafzimmern, mit Balkon, ausgezeichneten Oberflächen und großen…
$612,596
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Die geräumige, zweigeschossige Ferienwohnung 238 m2 mit einer riesigen Terrasse und einem at…
$1,33M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Alcantara, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Alcantara, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Fantastische Maisonette mit 4 Schlafzimmern   in einer tollen Lage .Die Wohnung 2 verfügt üb…
$1,07M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 310 m²
Diese Apartments befinden sich sehr gut in einem Gebäude am Ufer des Flusses   gehören zum  …
$2,03M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Neue Wohnung 3 Schlafzimmer   in der Wohnanlage   Bel é Der m Riverside Complex befindet sic…
$1,33M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Campo de Ourique, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Campo de Ourique, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Helle zweistöckige Wohnung in der Gegend von S ã o Bento, kürzlich komplett renoviert. Wohnu…
$1,03M
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Immobilienangaben in Lissabon, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
mit Seeblick
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