Häuser am Meer in Lissabon, Portugal

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
11 immobilienobjekte total found
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 264 m²
Die Brazil Residence ist ein einzigartiges Projekt, das die Raffinesse von Luxusimmobilien i…
$2,58M
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Villa mit Meerblick in der Nähe von Praia da Araya Branca, Lorinha. In der   Eigentumswohnun…
$620,802
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 337 m²
Das Projekt auf dem Meer mit einem frontalen Blick ist eine luxuriöse Eigentumswohnung Villa…
$761,361
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges modernes Haus mit riesigen Balkonen mit atemberaubendem   auf dem Meer und…
$1,63M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
$3,02M
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Die Villa befindet sich in der Gegend des Resorts von Cascais, im Naturpark von Sintra Casca…
$2,17M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,33M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, eine Gesamtbaufläche von 282 qm, eine neue mit einem Garten, eine…
$2,40M
Herrenhaus 8 Schlafzimmer in Sintra, Portugal
Herrenhaus 8 Schlafzimmer
Sintra, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 2
Dieses herausragende Anwesen befindet sich im Naturpark Sintra-Cascais, der dank seiner viel…
$6,00M
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 261 m²
Haus mit 3 Schlafzimmern, einer Fläche von 213 Quadratmetern, 3 Etagen, mit einer Dachterras…
$2,34M
Villa in Lourinha, Portugal
Villa
Lourinha, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 322 m²
Moderne und luxuriöse Villa in wunderschöner Lage auf einem Hügel mit Panoramablick auf den …
$726,222
