Häuser am Meer in Leiria, Portugal

Obidos
28
5 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$595,450
Reihenhaus in Vau, Portugal
Reihenhaus
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Das kürzlich eröffnete Golfresort befindet sich im Westen Portugals. Dies ist ein neues Proj…
$653,828
Reihenhaus in Obidos, Portugal
Reihenhaus
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
GERICHT VON FüNF ORTEN, DIE DER PORTUGAL SEREBRUARY CHARACTERISTICS BEGRüSEN, ZWISCHEN REIFE…
$795,261
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Der Fünf-PRODUKT-KURORT ist auf die SEREBRUAR-FUNKTION von PORTUGAL ausgerichtet, zwischen n…
$828,397
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
Der Fünf-PRODUKT-KURORT ist auf die SEREBRUAR-FUNKTION von PORTUGAL ausgerichtet, zwischen n…
$883,623
