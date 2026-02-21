Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Caldas da Rainha, Portugal

5 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Haus 6 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 441 m²
T6 Duplex-Villa mit 442 qm Bruttobaufläche, Garten, privater Pool und Garage für zwei Autos …
$1,31M
Eine Anfrage stellen
Otium DevelopmentOtium Development
Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$412,007
Eine Anfrage stellen
