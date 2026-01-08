Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Leiria, Portugal

Obidos
28
33 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 1 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
1-bedroom villa, 75 sqm (construction gross area), with communal garden and swimming pool, i…
$332,752
Haus 3 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
3-Zimmer-Haus mit 185 m2 Bruttobaufläche, privater Pool und Garten, befindet sich im renommi…
$699,362
Haus 3 Schlafzimmer in Obidos, Portugal
Haus 3 Schlafzimmer
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
3-Zimmer-Villa mit 260 qm (Flächenbaufläche), mit privatem Garten und Pool, in einem Grundst…
$729,718
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 291 m²
Villa in Lagoa de Obidou, in der Nähe des Strandes und der Golfplätze, auf einem Grundstück …
$1,27M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$595,450
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$694,692
Reihenhaus in Vau, Portugal
Reihenhaus
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Das kürzlich eröffnete Golfresort befindet sich im Westen Portugals. Dies ist ein neues Proj…
$653,828
Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$408,642
Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$408,642
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Das Haus befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Obidos, Perola da Lagoa.Es ist in…
$408,642
Villa in Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Eingeschossige Villa mit moderner Architektur, mit 3 Schlafzimmern und einem Pool, auf einem…
$461,182
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Einstöckige Villa mit 2 Schlafzimmern, 119 m², bebauter Fläche   Das Hotel befindet sich im …
$373,616
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$437,831
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 138 m² (Gesamtfläche), auf einem Grundstück von 1013 m² gelegen, …
$420,318
Villa in Coimbrao, Portugal
Villa
Coimbrao, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Eingeschossige Villa mit moderner Architektur, mit 3 Schlafzimmern und einem Swimmingpool, a…
$461,182
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$420,318
Reihenhaus in Obidos, Portugal
Reihenhaus
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
GERICHT VON FüNF ORTEN, DIE DER PORTUGAL SEREBRUARY CHARACTERISTICS BEGRüSEN, ZWISCHEN REIFE…
$795,261
Eigenschaftstypen in Leiria

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Leiria, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
