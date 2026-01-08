Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Leiria
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Leiria, Portugal

Obidos
28
12 immobilienobjekte total found
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 291 m²
Villa in Lagoa de Obidou, in der Nähe des Strandes und der Golfplätze, auf einem Grundstück …
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$595,450
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$694,692
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$408,642
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$408,642
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Das Haus befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Obidos, Perola da Lagoa.Es ist in…
$408,642
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa in Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Eingeschossige Villa mit moderner Architektur, mit 3 Schlafzimmern und einem Pool, auf einem…
$461,182
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Einstöckige Villa mit 2 Schlafzimmern, 119 m², bebauter Fläche   Das Hotel befindet sich im …
$373,616
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$437,831
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 138 m² (Gesamtfläche), auf einem Grundstück von 1013 m² gelegen, …
$420,318
Eine Anfrage stellen
Villa in Coimbrao, Portugal
Villa
Coimbrao, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Eingeschossige Villa mit moderner Architektur, mit 3 Schlafzimmern und einem Swimmingpool, a…
$461,182
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$420,318
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Leiria

villen
reihenhäuser

Immobilienangaben in Leiria, Portugal

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
