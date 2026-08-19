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Stadthäuser in Leiria, Portugal

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Obidos
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Reihenhaus in Vau, Portugal
Reihenhaus
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Das kürzlich eröffnete Golfresort befindet sich im Westen Portugals. Dies ist ein neues Proj…
$648,171
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Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$405,107
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Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$405,107
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Obidos, Portugal
Reihenhaus
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Etagenzahl 2
GERICHT VON FüNF ORTEN, DIE DER PORTUGAL SEREBRUARY CHARACTERISTICS BEGRüSEN, ZWISCHEN REIFE…
$795,261
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Immobilienangaben in Leiria, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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