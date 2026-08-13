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Villen in Leiria, Portugal

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Obidos
38
40 immobilienobjekte total found
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
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Vau, Portugal
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Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
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$809,275
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Villa in Vau, Portugal
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Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
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$1,03M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
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$1,16M
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Vau, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
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$1,01M
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Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
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$806,282
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Vau, Portugal
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$799,211
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Vau, Portugal
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$1,00M
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Vau, Portugal
Schlafräume 2
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Fläche 100 m²
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$798,288
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Vau, Portugal
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Fläche 133 m²
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$993,305
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$686,671
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Das Haus befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Obidos, Perola da Lagoa.Es ist in…
$403,924
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,14M
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Villa in Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Eingeschossige Villa mit moderner Architektur, mit 3 Schlafzimmern und einem Pool, auf einem…
$455,857
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
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$992,159
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Einstöckige Villa mit 2 Schlafzimmern, 119 m², bebauter Fläche   Das Hotel befindet sich im …
$369,302
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$432,776
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
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$1,15M
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Villa
Vau, Portugal
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Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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$3,20M
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Vau, Portugal
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 291 m²
Villa in Lagoa de Obidou, in der Nähe des Strandes und der Golfplätze, auf einem Grundstück …
$1,26M
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Immobilienangaben in Leiria, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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