Häuser mit Garage in Leiria, Portugal

Obidos
28
10 immobilienobjekte total found
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 291 m²
Villa in Lagoa de Obidou, in der Nähe des Strandes und der Golfplätze, auf einem Grundstück …
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$694,692
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Vau, Portugal
Reihenhaus
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Das kürzlich eröffnete Golfresort befindet sich im Westen Portugals. Dies ist ein neues Proj…
$653,828
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Reihenhaus in Foz do Arelho, Portugal
Reihenhaus
Foz do Arelho, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Eigentumswohnung mit 9 Villen, im Bau, im Herzen von Fos do Arello.3-Zimmer-Wohnungen besteh…
$408,642
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Amoreira, Portugal
Reihenhaus
Amoreira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Dieses charmante Stadthaus befindet sich in einem Kondominium auf dem Gelände des Praia d'el…
$408,642
Eine Anfrage stellen
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Einstöckige Villa mit 2 Schlafzimmern, 119 m², bebauter Fläche   Das Hotel befindet sich im …
$373,616
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Vila liegt zwischen den idyllischen mittelalterlichen Obidos und der schönen Stadt Caldas da…
$437,831
Eine Anfrage stellen
Villa in Coimbrao, Portugal
Villa
Coimbrao, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Eingeschossige Villa mit moderner Architektur, mit 3 Schlafzimmern und einem Swimmingpool, a…
$461,182
Eine Anfrage stellen
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$420,318
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 1
Der Fünf-PRODUKT-KURORT ist auf die SEREBRUAR-FUNKTION von PORTUGAL ausgerichtet, zwischen n…
$883,623
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Leiria

Immobilienangaben in Leiria, Portugal

