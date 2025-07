Wohnkomplex Hillside

HILLSIDE ist ein Club Wohnanlage mit umfangreicher Infrastruktur, sowohl Unterhaltung als auch technisch wichtige Einrichtungen. Der Komplex befindet sich 500 Meter vom Meer in der malerischen Gegend von TATLISU mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge.

Tatlisu ist ein charmantes Dorf an der Nordküste von Zypern, östlich von Girne und Esentepe. Der Name "Tatlisu" bedeutet "frisches Wasser" in Türkisch, aufgrund der Anwesenheit von natürlichen Quellen in der Region. Dieses Gebiet ist bekannt für seine Schönheit mit unberührter Natur, üppiger Grün, Bergkette und kristallklarem Wasser des Mittelmeers.

Vorteile des Komplexes:

Große Auswahl an Apartments mit Meerblick und Bergblick

Niedrige Bevölkerungsdichte des Komplexes für komfortables Wohnen: 102 Immobilienobjekte auf 19400 Quadratmetern

Niedrige Kosten pro Quadratmeter (nach Region)

Apartments im zweiten Stock mit großen Dachterrassen

Verschiedene interne Infrastruktur - eine Sporthalle, Sauna, Innen- und Außenpools, Rezeption, elektrischer Generator, etc.

Hohe Qualität der Konstruktion - Lärm und Wärmedämmung, warme Böden und Lüftung in Badezimmern, Smart Lock, um Mietprozesse zu vereinfachen, etc.

Infrastruktur des Komplexes:

Freibad

Innenpool

Kinderbecken

Der Fitnessraum

Sauna

Empfang.

Spielplatz

Bus zum Strand

Elektrischer Generator

Eigenschaften der Wohnung: