  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Wohnkomplex Brise de Mer Mounting Side

Wohnkomplex Brise de Mer Mounting Side

Akanthou, Nordzypern
von
$136,940
MwSt.
BTC
1.6288758
ETH
85.3763460
USDT
135 390.6045311
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
18
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33253
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Tatlisu Belediyesi
  • Dorf
    Akanthou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Leben zwischen dem Meer und den Bergen in einer der malerischsten Regionen Nordzypern

Über Tatlısu region (Tatlisu) 📍

Tatlisu (übersetzt von Türkisch – „süßes Wasser“) befindet sich am Fuße der Beshparmak Berge und verbindet Berglandschaften und die Mittelmeerküste.

📌 Entfernungen:

  • Kyrenia und Famagusta – 30-40 Minuten mit dem Auto

  • Flughafen Ercan - ca. 30 Minuten

Die Region ist für einige der schönsten Buchten von Nordzypern bekannt. Die Strände hier sind meist steinig und felsig, aber der berühmte Sandstrand Kaplıca liegt in der Nähe (10-15 Autominuten).

🌄 Von Tatlisu gibt es einen atemberaubenden Blick auf die Ostküste von Kyrenia und die Karpas Halbinsel.
Die Region hat eine reiche Geschichte und ist eine wichtige archäologische Stätte der neolithischen Periode.

Tatlis ist perfekt für diejenigen, die schätzen:

  • Ruhe 🌿

  • Panorama

  • Datenschutz

  • komfortable moderne Komplexe

Immobilien hier wird oft für Erholung und Investitionen gekauft, weniger oft - für dauerhafte Residenz.

Brise de Mer – Montageseite 🏡

Brise de Mer – Mounting Side ist ein groß angelegtes modernes Wohnprojekt, das harmonisch in die Naturlandschaft der Region integriert ist.

Allgemeine Informationen 📊

• Wohnungen insgesamt: 444
Block – 31 Blöcke × 12 Wohnungen = 372 Wohnungen
• B Block – 4 Blöcke × 18 Wohnungen = 72 Wohnungen

🛠 Bauzeit:
• Baubeginn: 2025
• Abschluss: September 2027
• Bauzeit: 36 Monate + 6 Monate Nachfrist

Zahlungsplan 💷

£5.000 – Kaution (für 3 Wochen)
35% – Anzahlung (einschließlich Anzahlung)
65% - Raten für 36 Monate
(Zahlungen alle 1/2/3/4 Monate)

Was im Preis inbegriffen ist ✔️

• Alle Dachterrassen mit Grill und Kochnische
(Jacuzzi und Dusche - optional)
• Privater Parkplatz 🚗
• Komplettes Paket technischer Spezifikationen
• Zentralheizung und Klimaanlage ❄️🔥

Management und Wartung

Mietmanagement

Lease-Berechnungen werden durch den Zeitaufbau abgeschlossen.

Wartungspakete

Standard - Gemeinsame Zonen
Premium – Gemeinsame Zonen + Infrastruktur
Gold – gemeinsame Bereiche + Infrastruktur + Zugang zu anderen Projekten des Entwicklers

Wiederverkauf 🔁

• Erlaubt nach 50% der Kosten
• Kosten des neuen Vertrags: 2.000 £
• Nach der Registrierung des Einzeltitels (Kat İrtifak) werden der Kaufvertrag und das Addendum unterzeichnet.
• Die Höhe der Registrierung wird nach der Bewertung der Landabteilung berechnet

Brise de Mer – Montageseite 💎

✔ Berg
✔ moderner Komplex mit gut ausgebauter Infrastruktur
✔ Hohes Investitionspotenzial
✔ Ruhe, Natur und Panoramablick

📩 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und wählen Sie die beste Option in diesem Projekt.

Standort auf der Karte

Akanthou, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Nordzypern
von
$171,851
Wohnanlage Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$131,813
Wohnviertel Aphrodite Aqua
Kazivera, Nordzypern
von
$88,531
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Nordzypern
von
$158,026
Wohnviertel Aphrodite Park 4
Kazivera, Nordzypern
von
$107,656
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Brise de Mer Mounting Side
Akanthou, Nordzypern
von
$136,940
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$538,152
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,191
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$177,189
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen