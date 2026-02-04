Wohnkomplex Brise de Mer Mounting Side

Leben zwischen dem Meer und den Bergen in einer der malerischsten Regionen Nordzypern

Über Tatlısu region (Tatlisu) 📍

Tatlisu (übersetzt von Türkisch – „süßes Wasser“) befindet sich am Fuße der Beshparmak Berge und verbindet Berglandschaften und die Mittelmeerküste.

📌 Entfernungen:

Kyrenia und Famagusta – 30-40 Minuten mit dem Auto

Flughafen Ercan - ca. 30 Minuten

Die Region ist für einige der schönsten Buchten von Nordzypern bekannt. Die Strände hier sind meist steinig und felsig, aber der berühmte Sandstrand Kaplıca liegt in der Nähe (10-15 Autominuten).

🌄 Von Tatlisu gibt es einen atemberaubenden Blick auf die Ostküste von Kyrenia und die Karpas Halbinsel.

Die Region hat eine reiche Geschichte und ist eine wichtige archäologische Stätte der neolithischen Periode.

Tatlis ist perfekt für diejenigen, die schätzen:

Ruhe 🌿

Panorama

Datenschutz

komfortable moderne Komplexe

Immobilien hier wird oft für Erholung und Investitionen gekauft, weniger oft - für dauerhafte Residenz.

Brise de Mer – Montageseite 🏡

Brise de Mer – Mounting Side ist ein groß angelegtes modernes Wohnprojekt, das harmonisch in die Naturlandschaft der Region integriert ist.

Allgemeine Informationen 📊

• Wohnungen insgesamt: 444

Block – 31 Blöcke × 12 Wohnungen = 372 Wohnungen

• B Block – 4 Blöcke × 18 Wohnungen = 72 Wohnungen

🛠 Bauzeit:

• Baubeginn: 2025

• Abschluss: September 2027

• Bauzeit: 36 Monate + 6 Monate Nachfrist

Zahlungsplan 💷

£5.000 – Kaution (für 3 Wochen)

35% – Anzahlung (einschließlich Anzahlung)

65% - Raten für 36 Monate

(Zahlungen alle 1/2/3/4 Monate)

Was im Preis inbegriffen ist ✔️

• Alle Dachterrassen mit Grill und Kochnische

(Jacuzzi und Dusche - optional)

• Privater Parkplatz 🚗

• Komplettes Paket technischer Spezifikationen

• Zentralheizung und Klimaanlage ❄️🔥

Management und Wartung

Mietmanagement

Lease-Berechnungen werden durch den Zeitaufbau abgeschlossen.

Wartungspakete

Standard - Gemeinsame Zonen

Premium – Gemeinsame Zonen + Infrastruktur

Gold – gemeinsame Bereiche + Infrastruktur + Zugang zu anderen Projekten des Entwicklers

Wiederverkauf 🔁

• Erlaubt nach 50% der Kosten

• Kosten des neuen Vertrags: 2.000 £

• Nach der Registrierung des Einzeltitels (Kat İrtifak) werden der Kaufvertrag und das Addendum unterzeichnet.

• Die Höhe der Registrierung wird nach der Bewertung der Landabteilung berechnet

Brise de Mer – Montageseite 💎

✔ Berg

✔ moderner Komplex mit gut ausgebauter Infrastruktur

✔ Hohes Investitionspotenzial

✔ Ruhe, Natur und Panoramablick

📩 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und wählen Sie die beste Option in diesem Projekt.