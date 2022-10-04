Allein zwischen September 2019 und März 2022 sind die Immobilienpreise im Metaverse um 879% gestiegen. Daher kann der Kauf von virtuellem Land sehr profitabel sein. Oder doch nicht? Wie man mit Immobilien im Metaverse verdienen kann und wie groß das Potential in dieser Sphäre ist — in diesem Artikel beleuchten wir dieses Thema mit unserem Experten.

Virtuelle Immobilien werden manchmal teuerer als reale verkauft

Wir leben in einer Zeit, in der Promis Konzerte im Metaverse geben, der Vatikan eine NFT-Kunstgalerie eröffnet und man Hypotheken auf digitale Häuser und Grundstücke aufnehmen kann. Auf solche Weise alles, was wir in der realen Welt tun, wird also allmählich zu einer digitalen Realität und der Immobilienmarkt ist da keine Ausnahme. Warum Menschen virtuelles Land kaufen, wie dieser Markt funktioniert und wie viel Geld damit verdient werden kann — erklärt dem Realting.com Igor Zakharov, Manager von DBX Digital Ecosystem.

— Der virtuelle Immobilienmarkt ist noch relativ neu, und nur wenige verstehen, wie das Ganze funktioniert. Aktuellen Informationen zufolge haben etwa 25.000 Kryptowährungs-Wallets Transaktionen auf diesem Markt durchgeführt, wobei es sich bei der überwiegenden Mehrheit um Krypto-Giganten und professionelle Investoren handelt, die in das Experimentierfeld investieren können. Außerdem sind von allen Projekten, die virtuelle Möglichkeiten anbieten, derzeit nur vier in nennenswertem Umfang aktiv: Decentraland, Sandbox, Somnium Space und Cryptovoxels.

Zurzeit werden virtuelle Immobilien manchmal teuerer als reale verkauft — ein Grundstück in Decentraland wurde für etwa $760.000 verkauft. Einige Experten bezeichnen den aktuellen Zustand des digitalen Immobilienmarktes als Bullenmarkt (in dem die Fundamentalfaktoren des Marktes ignoriert werden) und sagen, dass diese Situation kurz vor der Krise eintritt. Der digitale Immobilienmarkt ist noch relativ neu und nicht endgültig gefestigt. Es handelt sich also um ein sehr riskantes Glücksspiel.

Wenn zum Beispiel eine experimentelle oder unausgereifte Plattform von Metaverse plötzlich für immer geschlossen wird, dann ist das Grundstück weg, ebenso wie das ganze Geld, das für den Kauf ausgegeben wurde.

Es ist nicht so groß die Nachfrage, sondern der Hype rund um diesen Markt

— Wir können den genauen Zeitpunkt, zu dem die Anfrage nach virtuellen Immobilien entstand, nicht genau bestimmen. Die Idee, ein Grundstück in einer virtuellen Welt zu besitzen, wurde jedoch besonders in Videospielen verbreitet, viele von denen bereits seit Jahren existieren. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das verfügbare Land nicht nur für Gamer, sondern auch für andere Personen zugänglich ist. Das Interesse an virtuellem Immobilienmarkt wird auch durch die Popularität von NFT sowie VR- und AR-Technologien geweckt. All das zusammen macht es den Entwicklern möglich, digitales Land zu tokenisieren und zu verkaufen.

Die Nachfrage nach digitalen Grundstücken ist in den letzten Jahren extrem gestiegen. Der Wert des virtuellen Immobilienmarktes wird zwischen 2022 und 2028 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 31% erreichen. Ende letzten Jahres wurden auf der Plattform The Sandbox beispielsweise über 2.000 Verkäufe pro Woche getätigt.

Eine weitere Tatsache bestätigt die wachsende Nachfrage: eine andere beliebte virtuelle Immobilienplattform, Decentraland, führte im Dezember 2017 ihre erste Grundstücksauktion durch, und zu diesem Zeitpunkt kostete ein digitales Grundstück nur etwa 20 US-Dollar. Zu Beginn dieses Jahres war der Preis für einen so genannten LAND-Token jedoch auf rund 15.000 Dollar gestiegen. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Nachfrage sehr eng begrenzt ist und nur wenige Menschen sie als sinnvolle Investition betrachten.

Der größte Teil der Nachfrage nach virtuellen Immobilien hängt von dem Hype um NFT ab. Laut Daten von NonFungible.com überstieg der Umsatz von NFT allein im Dezember letzten Jahres 300 Millionen Dollar, und ein erheblicher Teil dieses Umsatzes entfiel auf virtuelles Land.

Wie bei NFT: Einige bekommen nichts, während andere Millionen verdienen

— Es ist nicht einfach herauszufinden, welche Gesetze auf dem virtuellen Immobilienmarkt gelten. Da diese Grundstücke jedoch als Non-Fungible Token (NFT) verkauft werden, gelten für sie die gleichen Regeln und es treten die gleichen rechtlichen Probleme auf. Metaverse-Plattformen sind (im Gegensatz zu den Blockchains, auf denen sie basieren) in hohem Maße zentralisiert, und jeder Nutzer muss den Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsbedingungen und sonstigen verbindlichen Dokumenten zustimmen.

Der Kauf einer virtuellen Immobilie funktioniert auf ähnliche Weise wie der Kauf von NFT. Das Dokument für dieses Stück Land ist ein Blockchain-Token. Um Immobilien in der Meta-Welt zu kaufen, benötigen Sie zwei Dinge: eine digitale Kryptowährungs-Wallet (die beliebtesten sind Metamask und Binance), die die auf der Plattform verwendete Kryptowährung unterstützt, und Ihr eigenes Konto auf dieser Plattform. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Kryptowährungs-Wallet mit der Plattform zu verbinden, und schon können Sie virtuelles Land und andere verfügbare Vermögenswerte kaufen. Interessanterweise gibt es in der virtuellen Welt auch Makler und Immobilienverwalter, von denen man die gleichen Vermögenswerte kaufen kann, allerdings zu einem spekulativen Preis.

Der Preis eines virtuellen Hauses oder Grundstücks hängt von denselben Faktoren ab wie bei einer realen Immobilie, einschließlich Standort, Wohnfläche und Nachfrage. Heute kostet ein Grundstück auf einigen großen Plattformen im Durchschnitt mehr als 12.000 Dollar. Für weniger Geld kann man Land auf kleineren und neuen Plattformen kaufen.

Wenn Sie einmal in virtuelles Land investiert haben, können Sie damit machen, was Sie wollen: Geschäfte und Galerien bauen, Partys veranstalten usw. Brands können ihr Eigentum unter anderem für die Anzeigenerstellung und die Organisation von Produkteinführungsveranstaltungen nutzen.

Wenn es darum geht, in der virtuellen Welt Geld zu verdienen, besteht die wichtigste Möglichkeit darin, Land zu verkaufen oder zu vermieten. Wie bei NFT: einige bekommen nichts, während andere Millionen verdienen. Token.com hat einmal berichtet, dass 116 Grundstücke für rund 2,5 Millionen Dollar verkauft wurden, was ungefähr 21.000 Dollar pro Stück ausmacht. Das erste jemals verkaufte digitale Haus kostete rund 500.000 Dollar. Wie hoch die Rendite für virtuelle Immobilien sein wird, hängt also hauptsächlich vom Wert Ihrer digitalen Vermögenswerte zum Zeitpunkt des Verkaufs ab.

Zusammenfassung: derzeit besteht noch keine große Nachfrage nach virtuellen Immobilien, aber der Markt hat das Potenzial, in die Spieleindustrie einzudringen. Millionen von Gamern in aller Welt sind bereits daran gewöhnt, viel Zeit online zu verbringen. Ich glaube, wenn virtuelle Immobilienplattformen Funktionen entwickeln, die für die Welt von Gamern besonders attraktiv werden, dann können diese erfolgreich sein und eine große Verbreitung finden.