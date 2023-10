Bangkiang Sidem, Indonesien

von €359,599

Das Projekt ist ein Meisterwerk der bionischen Architektur im kulturellen Herzen von Bali - Ubud und insbesondere am heiligsten Ort, dem Artists 'Trail. Der Komplex besteht aus luxuriösen Maisonette-Apartments mit 1, 2, 3 Schlafzimmern und privaten Pools. Der Komplex verfügt auch über alle Einrichtungen für Ihren Komfort - Spa, Restaurant, Gemeinschaftsraum, Fitnessraum, Kinderbereich. Rechtlich garantierte jährliche Rendite bei der Übertragung der Immobilie an das Management: 12% 1-Zimmer-Wohnung 11% 2 Schlafzimmer Wohnung 10% 3-Zimmer-Wohnung Lage und nahe gelegene Infrastruktur Ubud ist eine Stadt auf der indonesischen Insel Bali im gleichnamigen Bezirk inmitten von Reisfeldern und steilen Schluchten in den zentralen Ausläufern des Bezirks Gianyar. Es gilt als Zentrum für Kunst und Kultur, und der Tourismus ist der am weitesten entwickelte Wirtschaftszweig. Es gibt viele alte Tempel, Museen, Kunstgalerien und Tanzaufführungen. In der Stadt finden das ganze Jahr über mehrere Festivals und Veranstaltungen statt, darunter das Bali Spirit Festival, das Ubud Food Festival und das Ubud Writers and Readers Festival.