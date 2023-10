Canggu, Indonesien

von €159,927

Der erstklassige Wohnkomplex bietet eine Auswahl an Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und Villen mit 2-5 Schlafzimmern. Infrastruktur des Komplexes: Laufbahn um den Komplex Сo-arbeiten Sportplatz Spielplatz SPA-Zone (Sauna, Whirlpool, Massagen) Restaurant Großer Pool Yoga Bereich Minikino Parkplatz Die Bauzeit des Komplexes beträgt 20 Monate. Eigentumsform: Pacht für 25 Jahre + Verlängerung für 20 Jahre. Das Objekt befindet sich vom 23.01. Bis 23.14.23 im Vorverkaufsstadium. Preiserhöhung ab 14. August 2023! Vorteile Installation verfügbar: 50% Anzahlung + 50% für bis zu 1 Jahr Durchschnittliche Ausbeute - 15% Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Bewohner haben Zugang zu einer großen Auswahl an Restaurants mit europäischer und asiatischer Küche, Cafés und Bars, Geschäften, Yoga-Studios und Massagesalons, die zu Fuß erreichbar sind. Der Strand ist in 12-15 Minuten zu erreichen.