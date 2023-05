Wohngebiet Minsk World Northern Europe Quarter

Minsk, Weißrussland

39–109 m² 326 Wohnungen

LCD "Promenade". Wo du leben willst!Sie können die Schlüssel erhalten und so schnell wie möglich in eine neue Wohnung einchecken!Die Kosten für einen Quadratmeter in einem neuen Haus beginnen bei $ 1348 Bei 100% iger Zahlung erhält der Käufer einen Rabatt von bis zu 2% von den Kosten der Wohnung ( durchschnittlich $ 30 pro 1 Quadratmeter ). Auch, Käufer haben die Möglichkeit, den Ratenzahlungsplan des Entwicklers zu nutzen. Sie können die Schlüssel für die neue Wohnung erhalten, indem Sie 20% der Kosten beisteuern. Beim Kauf einer Wohnung nach Raten: Bei 1 Jahr — Wertsteigerung um $ 10 pro 1 m2. Bei 2 Jahren — Wertsteigerung um $ 25 pro 1 m2. Bis Oktober 2024 — Wertsteigerung um $ 30 pro 1 m2. Vorteile: Der Wohnkomplex befindet sich in einem umweltfreundlichen Gebiet neben den Parks und Gewässern ( Drozda-Stausee, Minsker Meer ). Entwickelte Infrastruktur: nahe gelegene − Kindergärten, Schulen, medizinische Zentren, Geschäfte, Fitnessräume -, Schönheits- und Gesundheitsstudios. Entwickelte Verkehrsinfrastruktur. 15 Minuten in die Innenstadt. Geringe Gebäudedichte. Im Komplex werden nur fertige Wohnungen mit modernen Layouts verkauft. Häuser im Komplex werden mit den fortschrittlichsten technischen Systemen gebaut. Gut - Parkplätze. Eine große Anzahl von Sport- und Kinderspielplätzen, sowie Grünflächen. Wohnungen mit französischen Fenstern mit breiten Fensterbänken, glasierten Loggien, hellen und sonnigen Räumen sowie kombinierten Trennwänden zwischen Räumen. Oronas geräumige Aufzüge. Das Vorhandensein des technischen Bodens.