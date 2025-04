Die Preise für Neubauten in Minsk sind unterschiedlich, der durchschnittliche Preis eines Quadratmeters beträgt 1300-2000 Euro. Zu diesem Preis werden neue Wohnungen in Minsk sowohl im Zentrum als auch in den Außenbezirken verkauft. In elitären Wohnhauskomplexen kann der Quadratmeterpreis bis zu 3.000-4.000 Euro betragen. Günstige Preise für Neubauten in Minsk können nur auftreten, wenn die Wohnung im Stadium der Baugrube verkauft wird.