Wohnkomplex Gulliver

Wohnanlage "Gulliver" ist ein einzigartiger Raum für ein komfortables Leben, im Herzen der Stadt gelegen. Von Norden aus ist das Grundstück auf die Straße begrenzt. Pritytskyi, aus dem Süden - Dunina-Martsinkevich Straße, aus dem Westen - das Gebiet des Eispalastes, aus dem Osten - das Gebiet des überdachten Marktes "Rakovsky Kirmash" und das Aurora-Kino.
Eine günstige Lage in der Nähe der U-Bahn bietet einfachen Zugang zu jedem Punkt der Stadt, sowie die Nähe zu kulturellen, Unterhaltung und Einkaufszentren.
Das Projekt bietet den Bau von 6 Wohnungsbauten, vereint durch einen einzigen Stil und Philosophie. Die Fassaden der Häuser bestehen aus modernen Materialien, die dem Komplex einen stilvollen Look verleiht.
Die Bewohner verfügen über Tiefgaragen, um eine sichere und komfortable Lagerung von Fahrzeugen zu gewährleisten. Aufzüge und Eingänge werden unter Berücksichtigung der Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität vorgenommen.
High-Tech-Architektur, bequeme Infrastruktur, Tiefgarage, Sicherheit und Nähe zu Unterhaltung. Die perfekte Kombination aus Komfort und Moderne.
Infrastruktur
Gulliver bietet umfangreiche interne Infrastruktur. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es Kinder- und Sportplätze, Spielplätze für Erholung, gepflegte Parkflächen.
Um die Gesundheit der Bewohner in dem Gebiet frei von der Entwicklung zu kümmern, die Anordnung der Rasen, die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, die Installation von kleinen architektonischen Formen, Beleuchtung ist vorgesehen.
Eine bequeme Fußgängerverbindung ist von Wohngebäuden bis zur öffentlichen Verkehrshaltestelle auf der Straße vorgesehen. Pritytsky, mit Leiter und Rampe.
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
